Violini e clarinetti invadono lo Zen | concerto dell' Orchestra sinfonica con la commissione regionale Antimafia
Domenica 21 dicembre alle 18, presso la parrocchia San Filippo Neri nel quartiere Zen, si terrà un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Riccardo Scilipoti. Violini e clarinetti si esibiranno in un evento speciale, promosso dalla commissione regionale Antimafia, che unisce musica e impegno civico in un contesto di grande richiamo culturale.
Domenica 21 dicembre, alle 18, nella parrocchia San Filippo Neri del quartiere Zen, si terrà un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Riccardo Scilipoti.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, e con. Palermotoday.it
~ La Bella e la Bestia per Violino e Clarinetto
I violini 'invadono' Fermo col concorso Postacchini - Fermo invasa dal suono dei violini: 122 artisti da tutto il mondo si contendono il premio nelle eliminatorie del concorso Postacchini. ansa.it
Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni alla quarta edizione delle Giornate bassanesi del clarinetto. Un’occasione unica per fare musica in una grande orchestra di clarinetti al fianco di un grande maestro. Dovunque ti trovi ora, che tu sia ama - facebook.com facebook