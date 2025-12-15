Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa | chi erano le vittime dell'incidente col paracadute a Fano

Violetta Laiketsion, 63 anni, videomaker con oltre 5.000 lanci, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di Fano, sono deceduti in un incidente di paracadutismo avvenuto a Fano, dove i loro paracadute si sarebbero intrecciati a bassa quota.

