Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa | chi erano le vittime dell'incidente col paracadute a Fano

Violetta Laiketsion, 63 anni, videomaker con oltre 5.000 lanci, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di Fano, sono deceduti in un incidente di paracadutismo avvenuto a Fano, dove i loro paracadute si sarebbero intrecciati a bassa quota.

