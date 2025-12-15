Violenze sessuali nello studio medico ancora denunce di altre donne

Nuove denunce di violenze sessuali emergono nello studio medico di via del Castagno, coinvolgendo ulteriori pazienti che si erano sottoposte a sedute di idrocolonterapia. L’indagine, avviata dopo le segnalazioni iniziali, si sta ampliando per fare luce su episodi di abuso e garantire giustizia alle vittime.

© Lanazione.it - Violenze sessuali nello studio medico, ancora denunce di altre donne L’indagine sulle violenze sessuali subìte in uno studio medico di via del Castagno, dove alcune pazienti si erano sottoposte a sedute di idrocolonterapia, è destinata ad allargarsi. Come riporta il quotidiano "Il Tirreno", un’altra donna potrebbe aggiungersi all’elenco delle donne che hanno denunciato presunti abusi sessuali da parte di un falso medico. L’uomo, 53 anni ed ex guardia giurata, marito della dottoressa endoscopista anche essa indagata, si trova agli arresti domiciliari. All’uomo la procura contesta anche l’esercizio abusivo della professione nell’ambulatorio della moglie. Nella giornata di martedì scorso una trentenne si è presentata in questura per raccontare la sua esperienza e denunciare anche lei una situazione di abusi da parte dell’ex guardia giurata. Lanazione.it 2025-12-04 PRATO - VIOLENZA SESSUALE NELLO STUDIO MEDICO, ARRESTATO 53ENNE Violenze sessuali nello studio medico, ancora denunce di altre donne - L’indagine sulle violenze sessuali subìte in uno studio medico di via del Castagno, dove alcune pazienti si erano sottoposte ... msn.com

Abusi sessuali sulle pazienti durante l'idrocolonterapia - PRATO: Un uomo è stato arrestato per le violenze sessuali su almeno tre donne nel corso di trattamenti nello studio medico della moglie, anche lei indagata ... toscanamedianews.it

