Un episodio di violenza si è verificato a Genova, dove un poliziotto è stato colpito da una transenna durante una protesta. L'evento evidenzia la crescente tensione tra forze dell'ordine e gruppi radicali, sottolineando una situazione di insicurezza e instabilità che coinvolge l'intera Italia.

© Ilgiornale.it - Violenza ultras, poliziotto colpito da transenna a Genova: "Italia nella morsa dei delinquenti"

Ancora un episodio di guerriglia a Genova, che però stavolta non vede schierati i soliti noti delle proteste di piazza. Nel capoluogo ligure è andata in scena l'ennesima battaglia tra tifoserie, Genoa e Inter in questo caso, che ha visto costretti gli agenti di polizia a intervenire per frapporsi tra i due schieramenti. Dopo gli antifascisti violenti, dopo i sindacalisti violenti, ora Genova ha subito anche la violenza degli ultras, che hanno devastato la città tra macchine incendiate e vetrine in frantumi. Sono volate bombe carta, fumogeni e bottiglie ma anche transenne, una delle quali ha colpito un poliziotto: prognosi di 20 giorni e lussazione scapolo-omerale. Ilgiornale.it

SCONTRI SUI NAVIGLI, LA POLIZIA ARRESTA ULTRAS PER RISSA #news #shorts

Violenza ultras, poliziotto colpito da transenna a Genova: "Italia nella morsa dei delinquenti" - Gli scontri tra tifosi di Genoa e Inter sono stati violentissimi e sono in tutto 15 gli agenti rimasti feriti. ilgiornale.it