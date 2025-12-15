Violenza di genere lezioni di autodifesa a Battipaglia e Salerno

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Giovedì 18 dicembre i comuni di Battipaglia e Salerno ospiteranno una giornata dedicata al contrasto della violenza di genere e alla memoria di Pamela Mastropietro. L'iniziativa prevede sessioni pratiche di autodifesa aperte al pubblico, con la partecipazione di Alessandra Verni, presidente. Salernotoday.it

Comune di Osimo - Live conferenza e lezione di autodifesa

Video Comune di Osimo - Live conferenza e lezione di autodifesa

violenza genere lezioni autodifesaViolenza di genere, a Salerno e Battipaglia lezioni di autodifesa nel ricordo di Pamela - Stampa Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. salernonotizie.it

violenza genere lezioni autodifesaBattipaglia e Salerno unite contro la violenza di genere: - Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. infocilento.it