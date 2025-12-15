Violenza di genere lezioni di autodifesa a Battipaglia e Salerno

Giovedì 18 dicembre i comuni di Battipaglia e Salerno ospiteranno una giornata dedicata al contrasto della violenza di genere e alla memoria di Pamela Mastropietro. L'iniziativa prevede sessioni pratiche di autodifesa aperte al pubblico, con la partecipazione di Alessandra Verni, presidente. Salernotoday.it Comune di Osimo - Live conferenza e lezione di autodifesa Violenza di genere, a Salerno e Battipaglia lezioni di autodifesa nel ricordo di Pamela - Stampa Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. salernonotizie.it

Battipaglia e Salerno unite contro la violenza di genere: - Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. infocilento.it

UNA MOSTRA DI FORTE IMPATTO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE, rielaborato e trasfigurato in espressione artistica: ciò che è brutto si trasforma in bellezza nelle opere realizzate dagli studenti e dalle studentesse del LICEO LEONARDO, in colla - facebook.com facebook

Alleanza tra donne e uomini, INPS contro la violenza di genere Si rafforza la collaborazione fra l’INPS e le Istituzioni per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto. I dettagli del convegno inps.it/content/dam/in x.com