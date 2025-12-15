Violentata dopo la serata al pub 17enne condannato a 4 anni e 6 mesi

Un minorenne di 17 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione in seguito a un processo abbreviato presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dopo essere stato giudicato colpevole di aver violentato una ragazza dopo una serata al pub. La sentenza arriva al termine di un procedimento che ha coinvolto le autorità giudiziarie e le indagini sul caso.

Quattro anni e sei mesi. E' questa la condanna incassata da K.M. all'esito del giudizio abbreviato celebrato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli, presieduto dal Giudice Coronella. Il diciassettenne, originario di Torre Annunziata, era stato denunciato subito dopo la violenza, e.