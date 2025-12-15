Vini locali e tradizione gastronomica | ad Aquara appuntamento con Calici e Falò

Ad Aquara appuntamento con la manifestazione enogastronomica "Calici e Falò", in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. L'evento propone due giornate dedicate alla cucina territoriale e alle produzioni vinicole locali, con orari differenziati tra sera e pranzo.Il programmaL'iniziativa offre. Salernotoday.it

