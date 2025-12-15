Vince un milione a Chi vuol essere milionario e svela | Ora posso assistere mio marito malato

Durante la puntata di domenica sera di Chi vuol essere milionario – Il Torneo su Canale 5, Vittoria Licari, professoressa in pensione di 69 anni, ha conquistato un milione di euro, diventando la quinta vincitrice nella storia del programma. La sua vittoria ha suscitato grande emozione e ha rivelato un'importante motivazione dietro il successo.

Domenica sera su Canale 5 è accaduto qualcosa di straordinario: Vittoria Licari, professoressa in pensione di 69 anni, ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario – Il Torneo, diventando soltanto la quinta vincitrice nella storia del programma condotto da Gerry Scotti. In 1692 puntate, solo cinque concorrenti sono riusciti nell’impresa. Musicista di formazione classica e docente al Conservatorio di Milano, Vittoria ha conquistato il premio massimo grazie a una combinazione di cultura, strategia e lucidità. Ma dietro la gioia della vincita c’è una storia toccante che ha commosso il pubblico e che lei stessa ha raccontato con semplicità disarmante. Cinemaserietv.it

