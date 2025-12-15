© Liberoquotidiano.it - Vince 1 milione da Gerry Scotti, "pago le cure per mio marito"

"Mi sono tolta tanti pensieri, posso nuovamente concentrarmi sulle cose positive senza dovermi preoccupare continuamente dei problemi economici": a dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, Vittoria Licari, la concorrente che ha vinto 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario, il quiz show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La donna, milanese di 69 anni, musicista di formazione classica e docente al Conservatorio ora in pensione, ha spiegato a cosa le è servito principalmente il montepremi portato a casa: "Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre di demenza senile: è afasico, però è bello averlo in casa, è una presenza che mi dà calore, ma ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Liberoquotidiano.it

