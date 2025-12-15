Villaggio di Natale targato Croce Rossa due giorni di magia e divertimento

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Ancona, il comitato della Croce Rossa allestirà un magico villaggio di Natale in corso Garibaldi, davanti a Bata, sabato 21 e domenica 22 dicembre. L'iniziativa offrirà due giorni di divertimento e atmosfera natalizia, coinvolgendo la comunità in un evento ricco di sorprese e spirito festivo.

villaggio di natale targato croce rossa due giorni di magia e divertimento

© Anconatoday.it - Villaggio di Natale targato Croce Rossa, due giorni di magia e divertimento

ANCONA - La Croce Rossa, con il comitato di Ancona, allestirà per sabato e domenica prossimi (21-21 dicembre) il villaggio di Babbo Natale in corso Garibaldi, davanti al negozio Bata. Dalle 13 alle 21 (sabato) e dalle 10 alle 21 (domenica) ci saranno due giornate di magia natalizia, divertimento. Anconatoday.it

Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi Lapponia ???????? Santa Claus in Finlandia Circolo Polare Artico

Video Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi Lapponia ???????? Santa Claus in Finlandia Circolo Polare Artico

villaggio natale targato croceAl via il villaggio che è davvero per tutti - Adria ha inaugurato ufficialmente la stagione natalizia con una giornata di festa che ha trasformato il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. polesine24.it

Regali per tutti. La Croce Rossa in Pediatria - Si è rinnovata anche quest’anno la dolce tradizione dei Babbi Natale, targati Croce Rossa, accanto ai piccoli ricoverati della Pediatria dell’ospedale Versilia nella magica serata della Vigilia di ... lanazione.it