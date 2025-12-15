Vigor s’arrende solo a Gucci
alma fano 1 vigor castelfidardo 0 ALMA (4-3-1-2): Santini; Innocenti, Cecci, Saponaro (9’ st Moschella), Roberti; Mattioli, Vagnarelli, Pierpaoli; Palazzi (29’ st Malshi); Sabattini (24’ st Zaccardo), Gucci. A disp. Sodani, Niang, Rovinelli, Riggioni, Cecchini, Pinna. All. Omiccioli. VIGOR CASTELFIDARDO (4-3-2-1); Simeoni; Fabiani, Camilletti, Silvestri, Stacchiotti (40’ st De Maio); Ballami (44’ st Kante), Calvigioni, Mosca; Pasqualini (11’ st Montesi, 40’ st Guidobaldi R.), Curti (11’ st Valleja), Alexis. A disp. Bonifazi, Abbattista, Magi, Guidobaldi F. All. Bedetti. Arbitro: Persichini di Macerata. Ilrestodelcarlino.it
Oggi la Juniores Nazionale scende in campo Virtus Francavilla-Vigor Lamezia Nuovarredo Arena 14:30 #virtusfrancavilla #settoregiovanile #JunioresNazionale - facebook.com facebook