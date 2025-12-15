Vietri sul Mare l' opposizione all' attacco | La critica sui social non è reato

I consiglieri del gruppo di opposizione "Vietri che Vogliamo" sono intervenuti oggi nel dibattito politico cittadino per rivendicare il diritto di critica e la libertà di espressione sui social network. In una nota congiunta, i consiglieri Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio. Salernotoday.it

«A Vietri sul Mare 317mila euro di debiti fuori bilancio»: dossier alla Corte dei Conti dei gruppi consiliari di minoranza - I gruppi consiliari "Vietri che Vogliamo" (Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta) e "L'Altra Vietri" (Emilia Senatore) annunciano che il dossier sui 317. ilvescovado.it

Auto contro il muro a Vietri sul Mare, muore anziana - Una donna di 80 anni originaria di Cava de' Tirreni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Vietri sul Mare. ilmattino.it