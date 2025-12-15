Videosorveglianza a Latina il Comune | Sistema in funzione e in fase di potenziamento

Il Comune di Latina ha confermato che il sistema di videosorveglianza è attivo e in fase di potenziamento. L’amministrazione ha voluto chiarire le recenti notizie apparse sulla stampa, fornendo aggiornamenti ufficiali sulla situazione e sui miglioramenti in corso per garantire maggiore sicurezza nella città.

Arriva una precisazione ufficiale da parte dell' Amministrazione comunale di Latina in merito alle notizie apparse sulla stampa sul sistema di videosorveglianza cittadino. Dal Comune viene ricostruito lo stato attuale degli impianti e dei progetti in corso, con particolare riferimento alle telecamere finanziate da Regione Lazio e Ministero dell'Interno. Le 11 telecamere finanziate dalla Regione Lazio. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione, le 11 telecamere finanziate dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di circa 80mila euro, sono attualmente in corso di installazione, nel pieno rispetto del progetto approvato.

