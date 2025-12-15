Videosorveglianza a Latina | a che punto siamo
L'articolo offre un aggiornamento sulla situazione della videosorveglianza a Latina, illustrando lo stato attuale delle installazioni, i dispositivi già operativi e quelli in fase di implementazione. Viene inoltre presentato il piano dell'amministrazione comunale per potenziare la sicurezza attraverso nuovi progetti di videosorveglianza, evidenziando le strategie in corso e future.
Il punto sul progetto di implementazione della videosorveglianza nel comune di Latina. L'amministrazione comunale spiega quali e quanti sono i dispositivi in corso di installazione, quelli già esistenti e funzionanti e quelli che dovranno arrivare secondo nuovi progetti legati alla sicurezza. Latinatoday.it
Cose SPAVENTOSE nelle FOTO! ??
Videosorveglianza a Latina, il Comune corregge il tiro: “Impianti attivi e nuovi investimenti in arrivo” - Latina, il Comune chiarisce: telecamere attive, nuovi impianti in installazione e potenziamento da 500mila euro in progettazione ... latinaquotidiano.it
Latina, ora rubano anche le statue del presepe: sparite Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello È accaduto qualche giorno fa nel centro di Borgo Santa Maria, una residente: “Come potete vedere sono “spariti” dalla capanna del presepe, Giuseppe e Maria.. con l’a - facebook.com facebook