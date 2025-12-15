L'articolo offre un aggiornamento sulla situazione della videosorveglianza a Latina, illustrando lo stato attuale delle installazioni, i dispositivi già operativi e quelli in fase di implementazione. Viene inoltre presentato il piano dell'amministrazione comunale per potenziare la sicurezza attraverso nuovi progetti di videosorveglianza, evidenziando le strategie in corso e future.

Videosorveglianza a Latina: a che punto siamo

Videosorveglianza a Latina, il Comune corregge il tiro: "Impianti attivi e nuovi investimenti in arrivo" - Latina, il Comune chiarisce: telecamere attive, nuovi impianti in installazione e potenziamento da 500mila euro in progettazione