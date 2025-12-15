Videogiochi e realtà virtuale per riabilitare mano e braccio

Preparare la moka del caffè, colorare una forma o afferrare un oggetto: gesti semplici e familiari che, grazie alla realtà virtuale, diventano parte di un percorso riabilitativo. Ha preso il via all’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme la sperimentazione in collaborazione con l’ Università degli studi di Bergamo che utilizza i videogiochi al fine di supportare i pazienti neurologici nel recupero della funzionalità di mano e braccio. La piattaforma permette di registrare le azioni svolte dal paziente durante il ‘gioco’: attraverso un computer dotato di software collegato a un dispositivo ottico a infrarossi, i movimenti vengono convertiti in dati clinici che permettono di monitorare il recupero e personalizzare gli esercizi in tempo reale. Bergamonews.it

18 DICEMBRE ALLE ORE 18… CONTO ALLA ROVESCIA ATTIVATO: YOUNGO PORTE DI CATANIA STA ARRIVANDO GIOCHI UN’ORA INTERA, SENZA PAGARE! Un luogo dove la realtà si mescola al gioco: Videogiochi Playground Realtà au - facebook.com facebook