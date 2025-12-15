VIDEO | Un mini pony vestito da Babbo Natale all' ospedale Cervello la sorpresa ai bambini ricoverati

Un mini pony vestito da Babbo Natale ha portato un sorriso ai bambini ricoverati all'ospedale Cervello di Palermo. L'evento, parte della manifestazione “Natale con la Fise”, ha visto protagonista Stitch, un pony Shetland di cinque anni, che ha regalato un momento di gioia e solidarietà ai piccoli pazienti.

La magia del Natale è arrivata oggi (15 dicembre) nei reparti pediatrici dell'ospedale Cervello grazie a Stitch, un piccolo pony Shetland di cinque anni, protagonista della tappa siciliana di "Natale con la Fise", iniziativa di solidarietà promossa dalla Federazione italiana sport equestri e dai.

