VIDEO Presciutti | Provincia di Perugia fu pioniera a livello nazionale in tema di salute mentale

Nel corso di un'intervista, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, illustra come la provincia sia stata pioniera a livello nazionale nell'ambito della salute mentale. Si parla del nuovo piano sociosanitario della Regione Umbria, con un focus sulla promozione di servizi innovativi e di un approccio più incisivo e integrato sul territorio.

Intervista a Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, sul tema della salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria."Provincia di Perugia fu pioniera, a livello nazionale, in tema di salute mentale. L'ente umbro fu precursore della Legge.

Presciutti, Provincia non decide dimensionamento scolastico - "La Provincia di Perugia non ha alcuna competenza per quanto riguarda il dimensionamento scolastico imposto alle Regioni, compresa la nostra, in termini perentori ed ultimativi dal Governo nazionale, ... ansa.it

Trieste si risolleva dopo tre sconfitte di fila, per la Rari un ko che non potrà di certo cancellare un 2025 da ricordare con l'immediato ritorno in massima serie. Alla ripresa per i ragazzi di Presciutti inizierà il pellegrinaggio tra gli impianti fuori provincia per la chiu - facebook.com facebook