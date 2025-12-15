VIDEO Presciutti | Provincia di Perugia fu pioniera a livello nazionale in tema di salute mentale

Nel corso di un'intervista, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, illustra come la provincia sia stata pioniera a livello nazionale nell'ambito della salute mentale. Si parla del nuovo piano sociosanitario della Regione Umbria, con un focus sulla promozione di servizi innovativi e di un approccio più incisivo e integrato sul territorio.

Intervista a Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, sul tema della salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria.“Provincia di Perugia fu pioniera, a livello nazionale, in tema di salute mentale. L'ente umbro fu precursore della Legge. Perugiatoday.it

