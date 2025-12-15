Video per arrivare a tutti Ma prima i giornali

Michela Glorio, sindaca di Osimo, riflette sul ruolo dell’informazione locale, evidenziando l'importanza del quotidiano Il Carlino come punto di riferimento storico e affidabile. In un’epoca dominata dai mezzi visivi, la sindaca sottolinea come i giornali mantengano un ruolo fondamentale nel rapporto con la comunità e nell’informazione di qualità.

Michela Glorio, sindaca di Osimo, quale è il suo rapporto con il Carlino e con l’informazione in generale? "Il Carlino rappresenta un baluardo dell’informazione locale per storia, competenze e attenzione. Ha sempre mantenuto uno spazio dedicato alla nostra comunità, riconoscendo il ruolo centrale di Osimo nella zona, la sua ricchezza culturale, il suo valore economico e turistico arricchito dalle tante città perla della Valmusone e della Riviera del Conero. Onore poi a chi, come voi, riesce a resistere con l’edizione cartacea in un mondo ormai quasi totalmente digitale. Da quando sono sindaca, inutile nasconderlo, ripongo ogni mattina una attenzione particolare alla rassegna stampa, e trovo il lavoro del Carlino equilibrato e corretto, capace di dare voce a tutti, amministrazione comunale compresa. Ilrestodelcarlino.it

