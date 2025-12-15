Michela Glorio, sindaca di Osimo, riflette sul ruolo dell’informazione locale, evidenziando l'importanza del quotidiano Il Carlino come punto di riferimento storico e affidabile. In un’epoca dominata dai mezzi visivi, la sindaca sottolinea come i giornali mantengano un ruolo fondamentale nel rapporto con la comunità e nell’informazione di qualità.

© Ilrestodelcarlino.it - "Video per arrivare a tutti. Ma prima i giornali"

Michela Glorio, sindaca di Osimo, quale è il suo rapporto con il Carlino e con l’informazione in generale? "Il Carlino rappresenta un baluardo dell’informazione locale per storia, competenze e attenzione. Ha sempre mantenuto uno spazio dedicato alla nostra comunità, riconoscendo il ruolo centrale di Osimo nella zona, la sua ricchezza culturale, il suo valore economico e turistico arricchito dalle tante città perla della Valmusone e della Riviera del Conero. Onore poi a chi, come voi, riesce a resistere con l’edizione cartacea in un mondo ormai quasi totalmente digitale. Da quando sono sindaca, inutile nasconderlo, ripongo ogni mattina una attenzione particolare alla rassegna stampa, e trovo il lavoro del Carlino equilibrato e corretto, capace di dare voce a tutti, amministrazione comunale compresa. Ilrestodelcarlino.it

Prova a non ridere 99,9% impossibile #ridere #video #viral #art

NINFA Ti abbiamo vista arrivare minuscola, crescere e salutare tutti i tuoi fratelli e sorelle che partivano per una casa per sempre Eppure tu non sei mai cambiata, gioiosa, elettrica, amorevole, educata Non si può chiedere di più da un cane come te...ma sei - facebook.com facebook

Maignan a tutti i costi: il piano del Milan per convincere il portiere a restare Si farà di tutto per convincerlo a rinnovare. I dirigenti gli hanno fatto arrivare la volontà di offrirgli un contratto pluriennale che partirebbe da una base di 5M a stagione + bonus @Gazzet x.com