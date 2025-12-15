VIDEO | Non sono stati reintegrati alla Isgrò Costruzioni presidio Cgil al Consorzio autostrade

Oggi, davanti alla sede del Consorzio autostrade siciliane, si è svolto un presidio organizzato da Fiom e Cgil Messina per protestare contro il mancato reintegro di tre lavoratori di Isgrò Costruzioni, appaltatrice del servizio di sorveglianza autostradale. La manifestazione evidenzia le tensioni tra sindacati e aziende su questioni di tutela e diritti dei lavoratori.

E' stata protesta oggi davanti alla sede del Consorzio autostrade siciliane: la Fiom e la Cgil Messina in presidio a causa del mancato reintegro sul posto di lavoro da parte della ditta Isgrò Costruzioni, appaltatrice del servizio di sorveglianza autostradale per conto del Cas, di tre lavoratori. Messinatoday.it

