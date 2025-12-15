VIDEO | Non sono stati reintegrati alla Isgrò Costruzioni presidio Cgil al Consorzio autostrade

Oggi, davanti alla sede del Consorzio autostrade siciliane, si è svolto un presidio organizzato da Fiom e Cgil Messina per protestare contro il mancato reintegro di tre lavoratori di Isgrò Costruzioni, appaltatrice del servizio di sorveglianza autostradale. La manifestazione evidenzia le tensioni tra sindacati e aziende su questioni di tutela e diritti dei lavoratori.

© Messinatoday.it - VIDEO | Non sono stati reintegrati alla Isgrò Costruzioni, presidio Cgil al Consorzio autostrade E' stata protesta oggi davanti alla sede del Consorzio autostrade siciliane: la Fiom e la Cgil Messina in presidio a causa del mancato reintegro sul posto di lavoro da parte della ditta Isgrò Costruzioni, appaltatrice del servizio di sorveglianza autostradale per conto del Cas, di tre lavoratori. Messinatoday.it L'odio verso i sanitari reintegrati! I proprietari di due pescherecci sono stati sanzionati dalla Guardia Costiera; la pesca a strascico sotto costa, infatti, è proibita - facebook.com facebook Maria Kolesnikova e Viktor Babariko sono stati trasferiti in Ucraina, li ha accolti il capo del GUR Budanov La liberazione dei prigionieri politici bielorussi avviene grazie all’Ucraina, ormai pilastro della difesa dell’Europa. abbandonarla sarebbe per noi, tecnica x.com