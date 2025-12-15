VIDEO Donetti | Salute mentale tema complicato La sfida è identificare con tempestività i nuovi bisogni
Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale salute e welfare, affronta il tema della salute mentale nel contesto del nuovo piano socio-sanitario della Regione Umbria. In questa intervista, sottolinea l'importanza di individuare tempestivamente i bisogni emergenti e di affrontare con attenzione le sfide legate alla salute mentale.
Intervista a Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale salute e welfare sul tema della salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria."La salute mentale è tema molto complicato, la sfida è riuscire a identificare con tempestività i nuovi bisogni.
Oggi inseriamo un tassello importantissimo nella rete psichiatrica
La Salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria! Il 15 e 16 dicembre 2025, presso la sede della Provincia di Perugia, Regione Umbria, Aziende Sanitarie e istituzioni si incontrano per contribuire alla costruzione del nuovo