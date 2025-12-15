Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale salute e welfare, affronta il tema della salute mentale nel contesto del nuovo piano socio-sanitario della Regione Umbria. In questa intervista, sottolinea l'importanza di individuare tempestivamente i bisogni emergenti e di affrontare con attenzione le sfide legate alla salute mentale.

© Perugiatoday.it - VIDEO Donetti: "Salute mentale tema complicato. La sfida è identificare con tempestività i nuovi bisogni"

Intervista a Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale salute e welfare sul tema della salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria.“La salute mentale è tema molto complicato, la sfida è riuscire a identificare con tempestività i nuovi bisogni. Perugiatoday.it

Oggi inseriamo un tassello importantissimo nella rete psichiatrica

La salute mentale 'al centro del nuovo piano sociosanitario regionale' - La salute mentale "è al centro del nuovo piano sociosanitario regionale", con "la sfida di riuscire a identificare i nuovi bisogni, soprattutto da parte dei giovani, e costruire servizi integrati". ansa.it