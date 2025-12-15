VIDEO Donetti | Salute mentale tema complicato La sfida è identificare con tempestività i nuovi bisogni

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale salute e welfare, affronta il tema della salute mentale nel contesto del nuovo piano socio-sanitario della Regione Umbria. In questa intervista, sottolinea l'importanza di individuare tempestivamente i bisogni emergenti e di affrontare con attenzione le sfide legate alla salute mentale.

video donetti salute mentale tema complicato la sfida 232 identificare con tempestivit224 i nuovi bisogni

© Perugiatoday.it - VIDEO Donetti: "Salute mentale tema complicato. La sfida è identificare con tempestività i nuovi bisogni"

Intervista a Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale salute e welfare sul tema della salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria.“La salute mentale è tema molto complicato, la sfida è riuscire a identificare con tempestività i nuovi bisogni. Perugiatoday.it

Oggi inseriamo un tassello importantissimo nella rete psichiatrica

Video Oggi inseriamo un tassello importantissimo nella rete psichiatrica

video donetti salute mentaleLa salute mentale 'al centro del nuovo piano sociosanitario regionale' - La salute mentale "è al centro del nuovo piano sociosanitario regionale", con "la sfida di riuscire a identificare i nuovi bisogni, soprattutto da parte dei giovani, e costruire servizi integrati". ansa.it

TikTok e salute mentale, la metà dei primi 100 video più popolari contengono informazioni sbagliate - Più della metà dei video di tendenza pubblicati su TikTok che offrono consigli sulla salute mentale contengono informazioni errate. corriere.it