VIDE0 Mimì Manzo scomparso o fatto sparire? | parte il processo

Il caso di Domenico Manzo, noto come Mimì, torna al centro dell’attenzione con l’avvio di un processo giudiziario. Scomparso nel gennaio 2021 dal suo paese di Pratola Serra, il suo caso è stato oggetto di discussione anche nella trasmissione Rai “Chi l’ha visto”. L’indagine si concentra sulla possibile scomparsa volontaria o su un possibile fatto di sparizione forzata.

Tempo di lettura: 2 minuti “Domenico Manzo, scomparso o fatto sparire?” Alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto ” si torna a parlare d i Domenico Manzo, per tutti Mimì, scomparso nel nulla l’8 gennaio 2021 dal suo Comune, Pratola Serra. Alla vigilia della prima udienza attesa per mercoledì 17 dicembre al Tribunale di Avellino, che vede sotto la lente di ingrandimento la figlia Romina, indagata per favoreggiamento e due amici per sequestro di persona in concorso, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli torna tra i luoghi dove si è consumato il mistero. ( CLICCA QUI E GUARDA LA PUNTATA) “Non c’entro nulla, sono la prima a voler sapere cosa è successo a mio padre”, ripete Romina a Chi l’ha visto e nei vari programmi nei quali è intervenuta più volta negli ultimi anni e invitando a cercare la verità sul papà scomparso. Anteprima24.it

