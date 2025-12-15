Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: si registrano rallentamenti sulla Pontina a causa di un tamponamento tra quattro mezzi pesanti, con lunghe code da Pomezia a Castel di Decima. Traffico intenso anche sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale, dove sono stati installati nuovi velox. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali e catene da neve fino al 15 aprile 2026.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione miglioramento via Pontina causa di un tamponamento tra 4 mezzi pesanti avvenuto nelle prime ore del pomeriggio rimangono ancora lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione della capitale il traffico al momento defluisce sempre lentamente su una sola corsia di marcia andiamo sul grande raccordo anulare in interno altezza Nomentana System fila per un incidente del resto la viabilità è scorrevole due carreggiate C'è molto traffico sulla tangenziale di Roma nel tratto tra Monti Tiburtini e via Salaria in direzione della Pineta Sacchetti ed infine ricordiamo che è sempre sulla tangenziale da oggi sono entrati in sono i velox per il rilievo della velocità con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale i due dispositivi sono nel tratto di via del Foro Italico si è in direzione di San Giovanni che verso l'olimpico è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali devo avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

