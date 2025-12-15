Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 18 | 40

Aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio del 15-12-2025 alle ore 18:40: persistono code e rallentamenti a causa di incidenti e tamponamenti, con situazioni critiche sulla Pontina, il raccordo anulare, la Flaminia e la Salaria. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 18:40 Astral infomobilità di nuovo bentrovate l'appuntamento con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio situazione invariata sulla via Pontina a causa di un precedente tamponamento tra 4 mezzi pesanti permangono lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione della capitale il traffico defluisce lentamente solo su una corsia di marcia ripercussioni su via dei Castelli Romani nel centro di Pomezia su via di Pratica inevitabile code per curiosi in direzione di Latina a partire dal raccordo rimaniamo sullo stesso raccordo anulare code per incidente ai carreggiata interna altezza a Roma Fiumicino poi traffico rallentato per traffico intenso tra la Cassia bis e Salaria più avanti altezza con la Roma Teramo in coda a tratti tra la Tuscolana il nodo con la Roma Teramo sempre sul tratto Urbano della A24 un incidente e crea Disagi con code tra Tor Cervara il raccordo in direzione del raccordo altri l'uscita dal centro sulla Flaminia e Salaria rispettivamente dalla tangenziale e sul tratto extraurbano della Salaria si rallenta per traffico intenso da Settebagni a Monterotondo Scalo verso quest'ultimo Grazie attenzione da Marco cellucci e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

#Viabilità | #SicurezzaStradale | #Roma Da lunedì #15dicembre, sulla Tangenziale Est e su Via Isacco Newton, saranno attivi i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale, con elevazione delle sanzioni dopo il periodo di prove e di pre-esercizio La no - facebook.com facebook