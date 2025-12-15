Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: si segnalano lunghe incolonnamenti sulla via Pontina a causa di un tamponamento e rallentamenti sulla Roma Teramo, con variazioni nel traffico e chiusure temporanee in autostrada per lavori di manutenzione. Restate informati sugli sviluppi in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità a servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla via Pontina causa di un precedente tamponamento tra più mezzi pesanti ancora permangono lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione della capitale il traffico defluisce con molta difficoltà solo su una corsia di marcia con ripercussioni su via dei Castelli Romani nel centro di Pomezia su via di Pratica inevitabili code per curiosi in direzione di Latina a partire dal raccordo prima andiamo lo stesso raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna per la Cassia bis Salaria è più avanti all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo per traffico intenso sempre in esterna coda tratti tra Laurentina e Ascolana poi auto in fila per chi esce dal centro sul tratto Urbano della Roma Teramo è sulla via Flaminia tutto a partire dalla tangenziale Cambiamo argomento nell'ambito dei Cantieri sull'autostrada A1 Roma per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia questa sera dalle ore 22 fino alle 6 di domani martedì 16 dicembre è chiuso lo svincolo di anagni-fiuggi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

