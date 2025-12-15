Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 16 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: si segnalano lunghe code sulla Pontina a sud di Roma a causa di un tamponamento, mentre sono attivi nuovi rilevamenti di velocità sulla tangenziale est e Viale Newton. Inoltre, sono in corso lavori sull'A1 con chiusura dello svincolo di Anagni-Fiuggi dalle 22 alle 6.

Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito con un aggiornamento a sud della capitale sulla via Pontina a causa di un tamponamento tra più mezzi pesanti si sono formati lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione della capitale inevitabili per curiosi in direzione di Latina con coda a partire dal raccordo per il resto la situazione è scorrevole sulle consolari in uscita solo qualche rallentamento è segnalato in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis salario più avanti altezza svincolo con la Roma Teramo Cambiamo argomento Da oggi sono entrati in funzione i velox è il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale due dispositivi sono nel tratto tra via del Foro Italico si è in direzione di San Giovanni che verso l'olimpico in viale Newton i due velox Sono all'altezza di Big Papa Leone andiamo sull'autostrada A1 Roma Napoli nell'ambito dei Cantieri Per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani martedì 16 dicembre è chiuso lo svincolo di anagni-fiuggi per il traffico che proviene da Napoli è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

