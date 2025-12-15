Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 15 | 25
Ecco un'introduzione di massimo 70 parole per l'articolo: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: si segnalano congestioni sulla via Pontina a causa di un tamponamento, con code da Pomezia a Castel di Decima, e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare. Entrati in funzione nuovi autovelox su tangenziale est e Viale Newton, mentre l’autostrada A1 presenta chiusure notturne per lavori di manutenzione.
Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito con un aggiornamento a sud della capitale sulla via Pontina a causa di un tamponamento tra più mezzi pesanti si sono formati lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione della capitale inevitabili per curiosi in direzione di Latina con coda a partire dal raccordo per il resto la situazione è scorrevole sulle consolari in uscita solo qualche rallentamento è segnalato in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis salario più avanti altezza svincolo con la Roma Teramo Cambiamo argomento Da oggi sono entrati in funzione i velox è il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale due dispositivi sono nel tratto tra via del Foro Italico si è in direzione di San Giovanni che verso l'olimpico in viale Newton i due velox Sono all'altezza di Big Papa Leone andiamo sull'autostrada A1 Roma Napoli nell'ambito dei Cantieri Per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani martedì 16 dicembre è chiuso lo svincolo di anagni-fiuggi per il traffico che proviene da Napoli è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it
