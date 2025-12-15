Ecco un'introduzione di massimo 70 parole per l'articolo: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: si segnalano congestioni sulla via Pontina a causa di un tamponamento, con code da Pomezia a Castel di Decima, e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare. Entrati in funzione nuovi autovelox su tangenziale est e Viale Newton, mentre l’autostrada A1 presenta chiusure notturne per lavori di manutenzione.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 15:25

Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito con un aggiornamento a sud della capitale sulla via Pontina a causa di un tamponamento tra più mezzi pesanti si sono formati lunghi incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Castel di Decima in direzione della capitale inevitabili per curiosi in direzione di Latina con coda a partire dal raccordo per il resto la situazione è scorrevole sulle consolari in uscita solo qualche rallentamento è segnalato in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia bis salario più avanti altezza svincolo con la Roma Teramo Cambiamo argomento Da oggi sono entrati in funzione i velox è il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale due dispositivi sono nel tratto tra via del Foro Italico si è in direzione di San Giovanni che verso l'olimpico in viale Newton i due velox Sono all'altezza di Big Papa Leone andiamo sull'autostrada A1 Roma Napoli nell'ambito dei Cantieri Per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani martedì 16 dicembre è chiuso lo svincolo di anagni-fiuggi per il traffico che proviene da Napoli è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it