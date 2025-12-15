Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: circolazione regolare sulla Roma-Teramo dopo un incidente risolto, apertura del tratto sulla tangenziale est e l'entrata in funzione dei velox per il controllo della velocità. Chiusi i cantieri sulla Napoli-Fiuggi e attenzione alle condizioni invernali per un viaggio sicuro.

15-12-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale circolazione è regolare in direzione centro sulla tangenziale est e rimosso il veicolo in panne tra via Nomentana e via dei Monti Tiburtini direzione San Giovanni è stato riaperto il tratto Cambiamo argomento lo sport il calcio questa sera all'Olimpico la Roma ospita il Como per la quindicesima giornata del campionato di Serie A fischio d'inizio alle 20:45 la consueta disciplina di traffico e attiva dell'impianto sportivo Cambiamo argomento a Roma da oggi sono entrati in funzione i velox per il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale due dispositivi sono nella tratto di via del Foro Italico sia in direzione San Giovanni sia verso l'olimpico in viale Newton i due velox Sono all'altezza di Vicolo di Papa Leone siamo in chiusura dei Cantieri sulla tua Roma Napoli per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia questa sera dalle ore 22 fino alle 5 di domani martedì 16 dicembre chiuso lo svincolo di anagni-fiuggi per il traffico che proviene da Napoli da Ginevra Poi altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

