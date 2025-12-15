Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: si registrano code e incidenti sulla tangenziale est e la statale Pontina, con tratti temporaneamente chiusi. Sono entrati in funzione nuovi velox per il controllo della velocità, mentre la circolazione si mantiene regolare in altre zone della regione.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla tratto Urbano della Roma Teramo incidente si sono formate le code tra Portonaccio e il video per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente tra Castel di Decima Castel Romano circolazione regolare in direzione Latina Roma chiuso un tratto della tangenziale est per un veicolo in panne 3 via Nomentana & via dei Monti Tiburtini direzione San Giovanni Cambiamo argomento a Roma da oggi sono entrati in funzione i velox per il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale due dispositivi sono nel tratto di via del Foro Italico sia in direzione San Giovanni sia verso l'olimpico in viale Newton i due che sono all'altezza di Vicolo di Papa Leone un invito a moderare la velocità da Gino Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it