Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 11 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025, con dettagli su incidenti, cantieri e deviazioni. La situazione del traffico presenta alcune criticità, ma si registra un miglioramento generale, mentre sono in corso interventi per garantire la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie regionali.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 11:25 Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 roma-napoli risolto l'incidente tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli la circolazione permane regolare migliorata la situazione del traffico sul Raccordo Anulare unica eccezione i rallentamenti sulla carreggiata esterna tra le uscite a piedi diramazione Roma sud ci spostiamo sulla statale Pontina dove un incidente e la causa delle code tra Castel di Decima Castel Romano in direzione Latina le altre notizie cantieri n'è uno sulla direttrice Roma Napoli per consentire i lavori di pavimentazione dalle ore 22 di mercoledì 17 dicembre alle 5 del mattino seguente è chiuso il tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Valmontone il video per la diramazione Roma Sud in direzione Roma deviazione sul posto in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo strada extraurbana da mercoledì 17 entra in funzione il nuovo impianto di diffusione sonora in tutte le stazioni aperte a servizio viaggiatori pagina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

#Viabilità | #SicurezzaStradale | #Roma Da lunedì #15dicembre, sulla Tangenziale Est e su Via Isacco Newton, saranno attivi i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale, con elevazione delle sanzioni dopo il periodo di prove e di pre-esercizio La no - facebook.com facebook