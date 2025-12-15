Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025: incidente in A1 tra Colleferro e Anagni senza ripercussioni, rallentamenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma Teramo, e nuove postazioni velox sulla tangenziale est e Viale Newton. Da oggi entrano in funzione anche i nuovi impianti di diffusione sonora nelle stazioni ferroviarie della Roma Viterbo.

15-12-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità usa inizio della regione Lazio incidente in A1 sulla direttrice a Napoli siamo tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico Com'è il traffico sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra le uscite ampia diramazione Roma Sud Poi tra Prenestina interna traffico rallentato dalla Casilina al Appia migliorata la circolazione sulla tratto Urbano della Roma Teramo code al momento localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro sulla Roma Fiumicino circolazione è regolare le altre notizie a Roma da oggi sono entrati in funzione i velox per il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale di due dispositivi sono nel tratto di via del Foro Italico sia in direzione San Giovanni sia verso l'olimpico in viale Newton i due velox sono posti all'altezza di Vicolo di Papa Leone un invito moderare la velocità in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana da mercoledì 17 entra in funzione il nuovo impianto di diffusione sonora in tutte le stazioni aperte al servizio viaggiatori da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

