Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un aggiornamento sulla A1 Roma Napoli spenta l'auto in fiamme tra Ferentino e Anagni direzione Roma non ci sono state le percussioni di traffico Ci spostiamo sulla diramazione Roma nord ho risolto l'incidente tra lo svincolo di Settecamini e raccordo anulare circolazione solare in quest'ultima direzione sulla diramazione Roma Sud invece permangono le code per traffico intenso da Tor Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo è sul Raccordo Anulare interna code tra l'uscita e Cassia Veientana e se l'aria si procede a rilento tra bufalo Tiburtina a seguire code dalla casina l'abbia e rallentamenti tra Colombo e Ostiense in esterna Si procede a rilento dalla Flaminia da Cassia traffico rallentato tra Aurelia e cioè si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina c'è possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo chiude il momento Luca lizzate da Tor Cervara Fiorentini direzione tangenziale est nel senso opposto Pineda raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur e fine sulla statale Pontina rimosso l'incidente permangono dei rallentamenti ma per traffico tra Aprilia e poi mi saluta verso Roma siamo in chiusura proprio a Roma da oggi sono entrati in funzione i velox per il rilievo della velocità sulla tangenziale e su Viale Newton con sanzioni per chi non rispetta i limiti sulla tangenziale i due dispositivi sono nel tratto di via Della Torre Italico sia in direzione San Giovanni sia verso l'olimpico in viale Newton i due velox Sono all'altezza di Vicolo di Papa Leone un invito a moderare la velocità da Gina Pandolfo teatrali infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

