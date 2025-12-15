Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 08 | 40

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 dicembre 2025 alle 08:40, con informazioni su incidenti, rallentamenti e code su principali arterie come Raccordo Anulare, Roma Fiumicino e tangenziali, per una mobilità più consapevole.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 08:40 Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dalla diramazione Roma nord risolto incidente tra Castelnuovo di Porto lo svincolo di Settebagni ora si rallenta ma per traffico in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente è entrato gli altri al bivio per la tangenziale est direzione centro ora per traffico incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro e nella direzione opposta file da Tor Cervara a raccordo anulare che spostiamo sulla Roma Fiumicino con gli attrezzi da tornare a via del Cappellaccio versione euro e si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare interna code a tratti tra le uscite Flaminia Tiburtina code dalla Casilina Appia poi e rallentamenti dalla Laurentina al Ostiense in Brasile per un'auto in panne dalla diramazione Roma nord alla Cassia Veientana seguire cose qui per traffico tra Boccea Pescaccio anche tra Roma Fiumicino Ostiense e con gli atti tra pp. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

#Viabilità | #SicurezzaStradale | #Roma Da lunedì #15dicembre, sulla Tangenziale Est e su Via Isacco Newton, saranno attivi i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale, con elevazione delle sanzioni dopo il periodo di prove e di pre-esercizio La no - facebook.com facebook