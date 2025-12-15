Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con informazioni su incidenti, code e traffico intenso sulle principali arterie. La situazione odierna evidenzia rallentamenti su Raccordo Anulare, Salaria, Flaminia e Pontina, tra Castelnuovo di Porto e Pomezia. Si segnalano incidenti e congestioni che influenzano gli spostamenti, mentre si ricorda l'obbligo di pneumatici invernali fino ad aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 07:25 Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla diramazione Roma nord code tra Castelnuovo di Porto lo svincolo di Settebagni direzione raccordo anulare traffico intenso poi sul Raccordo Anulare interna code Traduci te Casine Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con gli a partire da Tor Vergata Torniamo sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra ora e le Pescaccio e dalla Prenestina Tiburtina è proprio sulla Tiburtina un incidente la causa delle code tra Tivoli Terme e via Galilei verso raccordo anulare sulle altre con orari per traffico intenso file sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti anche sulla Cassia tra via braccianense e via dei due punti tutto verso il centro infine sulla statale Pontina traffico rallentato con code da Pomezia a Castel di Decima direzione raccordo anulare da Gina quando puoi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto astrale spa. Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-12-2025 ore 18:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di acqua infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

#Viabilità | #SicurezzaStradale | #Roma Da lunedì #15dicembre, sulla Tangenziale Est e su Via Isacco Newton, saranno attivi i velox fissi per il rilievo della velocità puntuale, con elevazione delle sanzioni dopo il periodo di prove e di pre-esercizio La no - facebook.com facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com