Via Simplex Francisci | il potere della semplicità

Via Simplex Francisci sottolinea l'importanza della semplicità come forma di intelligenza e forza nel mondo dell'economia e della vita. Attraverso un percorso che valorizza l'essenzialità, l'articolo esplora come la capacità di semplificare possa rappresentare il vero vantaggio competitivo, distinguendo ciò che è complesso da ciò che è autenticamente semplice e potente.

Nell’economia, come nella vita, vince solo ciò che è semplice. La semplicità non è mai banalità, è, al contrario, la forma più alta dell’intelligenza, quella che ha già attraversato la complessità, l’ha compresa, l’ha distillata fino a lasciarne emergere solo l’essenza. In un’epoca in cui la sofisticazione dei linguaggi e dei sistemi sembra essere diventata la misura del potere, io credo che la vera grandezza risieda altrove. nella chiarezza, nella leggerezza, nell’ordine che non ostenta. Si tratta di una convinzione che non scaturisce dalla teoria ma dall’osservazione profonda della vita stessa, perché talvolta i meccanismi dell’economia ricordano quelli dell’esistenza: intricati, esclusivi, impenetrabili a chi non possiede gli strumenti per decifrarli. Ildenaro.it