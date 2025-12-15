Via libera a decine di ristrutturazioni a Udine | fondi regionali per milioni di euro

La regione ha approvato il bando regionale dedicato alle ristrutturazioni edilizie, destinato a finanziare progetti per milioni di euro. Udine si conferma tra le città più coinvolte, favorendo interventi di riqualificazione e miglioramento urbano. L'iniziativa rappresenta un'occasione importante per valorizzare il patrimonio edilizio e promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio.

© Udinetoday.it - Via libera a decine di ristrutturazioni a Udine: fondi regionali per milioni di euro Arriva il via libera definitivo al bando regionale per le ristrutturazioni edilizie e Udine si conferma tra i territori più coinvolti. La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la graduatoria delle domande finanziabili per il 2025, attivando fondi regionali per milioni di euro che. Udinetoday.it BONUS RISTRUTTURAZIONE CASA 50 ultime notizie: Nuovi chiarimenti nella Circolare 17/E del 2023 ??#226 Casa, via libera a 460 domande del bando ristrutturazioni: prime risorse disponibili con 39 milioni di euro - «Con questo provvedimento diamo certezze ai cittadini e al comparto edilizio, mettendo a terra risorse importanti pari a 39 milioni di euro, che generano sviluppo, riqualificazione ... ilgazzettino.it

Ristrutturazione della piscina comunale, via libera all’intervento da 600mila euro - Dopo un lungo percorso amministrativo e tecnico, è arrivato il via libera... ilrestodelcarlino.it

Israele non ascolta nessuno: via libera a nuovi insediamenti in Cisgiordania In arresto decine di palestinesi... - facebook.com facebook