Via Giuseppe Arcoleo mercatino fuori controllo | Gli abusivi hanno colonizzato tutta la strada

Ogni lunedì, via Giuseppe Arcoleo nel quartiere Calatafimi si trasforma in un mercato senza regole, con ambulanti abusivi che occupano l'intera strada oltre le aree designate. Questa situazione, che si ripete ormai da tempo, genera disagio e preoccupazione tra residenti e commercianti, evidenziando l'assenza di controlli e regolamentazioni efficaci nella zona.

Ogni lunedì si verifica una situazione che desta preoccupazione e disagio ormai in tutto il quartiere Calatafimi: in via Giuseppe Arcoleo, gli ambulanti - dalle 7 del mattino fino alle 14 - colonizzano tutta la strada, andando oltre la piazza dove il mercatino è generalmente organizzato e.

