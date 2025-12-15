Vi spiego chi ha sbagliato sulle monoclonali gratis perse dall' Italia

L’Italia ha perso circa 10.000 dosi di monoclonali gratuite, un’occasione potenzialmente salvavita. Guido Silvestri, scienziato noto per i suoi rapporti con Eli Lilly, interviene sui social per fare luce sulle responsabilità e sui motivi di questa perdita, che ha sollevato molte polemiche e interrogativi sul corretto utilizzo delle risorse contro il Covid-19.

© Ilgiornale.it - "Vi spiego chi ha sbagliato sulle monoclonali gratis perse dall'Italia" Sulle 10mila dosi di monoclonali gratis che l'Italia si è fatta sfuggire per motivi ancora poco chiari interviene sui social Guido Silvestri, lo scienziato che grazie ai suoi rapporti privilegiati con il colosso farmaceutico Eli Lilly si era fatto garante con un suo ex allievo per dare all'Italia uno stock di farmaci che probabilmente avrebbero potuto salvare molte vite e forse scongiurare il secondo lockdown. Grazie alle carte depositate in commissione Covid dall'ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra sappiamo chi e come decise di rinunciare a quelle dosi. Sulla sua pagina Facebook Silvestri accusa i vertici di Aifa e dello Spallanzani, ma soprattutto l'ex ministro della Salute Roberto Speranza «che ignorò colpevolmente la situazione».