Vi dico di lei Enrico Mentana affondo su Elly Schlein dopo il ‘caso Meloni-Conte’

Durante la tre giorni di Atreju, Enrico Mentana ha lanciato un durissimo affondo contro Elly Schlein, commentando il recente ‘caso Meloni-Conte’. L’evento ha riacceso il dibattito sulla stabilità del governo e sulla capacità delle opposizioni di influenzare il panorama politico italiano, portando alla ribalta queste tematiche nel contesto di un confronto acceso e ricco di tensioni.

Su Atreju è calato il sipario ieri, domenica 14 dicembre, al termine di una tre giorni politica che ha riportato al centro del dibattito il ruolo del governo e la tenuta delle opposizioni. A chiudere i lavori è stato l’intervento conclusivo di Giorgia Meloni, un discorso dai toni duri e diretti, nel quale il presidente del Consiglio ha colpito senza esitazioni gli avversari politici. Parole che hanno immediatamente acceso le reazioni a sinistra e sulle pagine di Repubblica, confermando come la leader di Fratelli d’Italia, nel contesto della kermesse del suo partito, abbia scelto con precisione bersagli e messaggi. Caffeinamagazine.it

Myrta Merlino a Matteo Renzi: Non posso litigare con Enrico Mentana, È colpa mia, non ...

Misterhelmet Magazine. . Enrico, ti dico un'altra cosa: Ducati potrebbe soffrire come Honda quando è tornata in Formula 1. Togliendo budget, lo sviluppo si ferma. La Formula 1 è un pozzo senza fondo per noi delle moto. Link al video completo qui: https://linktr. - facebook.com facebook