Vetrina illuminata con la corrente del centro commerciale | negoziante sotto processo

Un negoziante è stato messo sotto processo dopo aver collegato illegalmente la corrente elettrica alla vetrina del centro commerciale. L'episodio ha sollevato questioni di legalità e sicurezza, evidenziando le conseguenze di azioni non autorizzate nel settore commerciale. L'inchiesta mira a chiarire le responsabilità e le eventuali implicazioni di questo gesto.

© Perugiatoday.it - Vetrina illuminata con la corrente del centro commerciale: negoziante sotto processo Allaccia la corrente elettrica al contatore del centro commerciale e finisce sotto processo per furto. Il caso è arrivato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia e riguarda il responsabile di un punto vendita all'interno di un centro commerciale di Perugia.L'imputato, difeso dagli.