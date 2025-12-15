Durante il vertice di mercato a ‘Casa Milan’, Gianluca Di Marzio ha svelato un’ipotesi concreta di mercato: Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del West Ham, potrebbe approdare in rossonero a gennaio. L’indiscrezione apre nuovi scenari per il reparto offensivo del Milan, con l’obiettivo di rinforzare la rosa nella sessione invernale.

© Pianetamilan.it - Vertice di mercato a ‘Casa Milan’, Di Marzio rivela: “Füllkrug ipotesi credibile”. La formula

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, parla di Niclas Füllkrug - attaccante tedesco classe 1993 in uscita dal West Ham a gennaio - in orbita del Milan di Massimiliano Allegri per la sessione invernale. Le ultime. Pianetamilan.it

MERCATO Milan: RUMORS e Acquisti Confermati Pt 1 Like per la Parte 2?? #calcio #football #milan #yt

Accesso Pay-tv, sgominato vertice mercato illegale italiano - Attraverso un'approfondita analisi dei computer, smartphone e server sequestrati e l'esame di un elevato volume di flussi finanziari sarebbe emersa "l'esistenza di una associazione criminale, ... tg24.sky.it

Accesso Pay tv, sgominato il vertice del mercato illegale italiano: otto arresti - Otto persone sono state poste agli arresti domiciliari dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania su un'associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di ... tgcom24.mediaset.it

Gladiator, colpo di mercato per l'assalto al vertice: preso Malafronte - facebook.com facebook

BUSINESS & MERCATO - UE–Mercosur: verso il Vertice del 20 dicembre. Le implicazioni per il vino italiano Un contributo di Angela Petroccione #mercosur #vino #export #unioneeuropea #agroalimentare #horeca #foodservice x.com