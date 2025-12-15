© Teleclubitalia.it - “Vermiglio”, la mostra di Laura Niola nella chiesa di San Rocco a Giugliano

Proseguono gli appuntamenti del Natale a Giugliano. Vermiglio, Laura Niola in mostra nella splendida cornice della chiesa di San Rocco. Una esposizione che è un percorso tra storia, radici, dolore e cura. La mostra è stata inserita nel ricco calendario di eventi natalizi a giugliano tra piazze, concerti, arte e cultura nelle chiese cittadine. L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Le ferite del mondo nel “Vermiglio” di Laura Niola - C’è un filo rosso, intenso come il sangue che scorre nelle grandi tragedie dell’umanità, che lega la nuova mostra di Laura Niola alla storia antica e vibrante ... ilmattino.it

Vermiglio le ferite del mondo, alla chiesa di San Rocco a Giugliano la mostra di Laura Niola - ?????????????????? ???? ???????????? ?????? ?????????? è il titolo della mostra, in site specific, che l’artista ... internapoli.it

Le piaghe del mondo, la povertà umana e diusa, il sangue versato nei teatri di guerra. è il titolo della mostra, in site specific, che l’artista inaugura sabato 13 dicembre alle ore 18:30, nella chiesta - facebook.com facebook