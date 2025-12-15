Vent' anni di grandi mostre nel libro strenna per il 2025 della Fondazione di Forlì
Il 2025 segna il ventennale delle grandi mostre d’arte promosse dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, celebrate attraverso il libro strenna che verrà presentato il 19 dicembre all’Auditorium Intesa Sanpaolo. Un omaggio a due decenni di iniziative culturali che hanno consolidato il ruolo del Museo San Domenico come centro di eccellenza artistica.
Venerdì 19 dicembre l’Auditorium Intesa Sanpaolo ospiterà, a partire dalle 17.30, la presentazione del libro strenna per il 2025 della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì dedicato al ventennale delle grandi mostre d’arte promosse al Museo San Domenico e divenute negli anni una delle più. Forlitoday.it
1995-2015 Manlio Masu, vent'anni di opere
