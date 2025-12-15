Vent' anni di grandi mostre nel libro strenna per il 2025 della Fondazione di Forlì

Il 2025 segna il ventennale delle importanti mostre d’arte organizzate dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì al Museo San Domenico. Per celebrare questo traguardo, è stato pubblicato un libro strenna che raccoglie i ricordi e le occasioni più significative di due decenni di impegno culturale, presentato il 19 dicembre all'Auditorium Intesa Sanpaolo.

