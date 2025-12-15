Venezuela aereo JetBlue costretto a manovra d’emergenza per evitare la collisione con un cargo cisterna Usa

Un incidente aereo si è verificato in Venezuela quando un aereo JetBlue è stato costretto a una manovra d’emergenza per evitare una collisione con un cargo cisterna dell’USAF statunitense. L’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza dei voli nella regione.

© Quotidiano.net - Venezuela, aereo JetBlue costretto a manovra d’emergenza per evitare la collisione con un cargo cisterna Usa Roma, 15 dicembre 2025 - "Abbiamo quasi avuto una collisione in aria", sono state le concitate parole del pilota di un aereo JetBlue, dopo che un cargo cisterna dell'USAF statunitense gli ga 'tagliato la strada'. La "quasi collisione" è stata sfiorata venerdì, ma la Cnn ne ha dato conto solo ieri 14 dicembre. L'aereo di linea 1112 di JetBlue proveniva da Curacao, piccola isola di fronte al Venezuela che di recente si è qualificata per i Mondiali di calcio, ed era diretto all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Quando sulla rotta all'improvviso è apparso il grande velivolo cisterna statunitense. Quotidiano.net Venezuela, aereo JetBlue costretto a manovra d’emergenza per evitare la collisione con un cargo cisterna Usa - La compagnia aerea statunitense ha denunciato il caso alle autorità federali. quotidiano.net

