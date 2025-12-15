Venezia celebra a San Marco gli 80 anni di Cocciante e i 60 di carriera di Baglioni
Venezia rinnova la sua tradizione musicale ospitando in Piazza San Marco due grandi nomi della musica italiana: Claudio Baglioni e Riccardo Cocciante, celebrando rispettivamente i loro 60 anni di carriera e gli 80 anni di Cocciante. Un evento che unisce arte e storia, confermando la città come cornice ideale per grandi concerti estivi.
Venezia continua a celebrare la grande musica italiana nel cuore della città storica. Lo farà ancora una volta in estate, ospitando in Piazza San Marco i concerti di Claudio Baglioni e Riccardo Cocciante. Ma gli annunci non sono ancora terminati: «Il calendario riserverà altre sorprese», ha. Veneziatoday.it
