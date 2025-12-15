Veneto | Luca Zaia eletto presidente del Consiglio regionale

Luca Zaia è stato eletto presidente del Consiglio regionale del Veneto con il sostegno di tutti gli eletti del centrodestra. La votazione si è conclusa con un risultato unanime tra i rappresentanti della maggioranza, mentre 17 schede sono risultate bianche, provenienti dagli eletti della minoranza.

Per lui ci sono stati i voti di tutti gli eletti del centrodestra, a fronte di 17 schede bianche che coincidono con gli eletti che compongono la minoranza L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

