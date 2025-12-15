Veneto | Luca Zaia eletto presidente del Consiglio regionale

Luca Zaia è stato eletto presidente del Consiglio regionale del Veneto con il sostegno di tutti gli eletti del centrodestra. La votazione si è conclusa con un risultato unanime tra i rappresentanti della maggioranza, mentre 17 schede sono risultate bianche, provenienti dagli eletti della minoranza.

