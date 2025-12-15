Vendita Juve Cobolli Gigli all’attacco di Elkann
La possibile vendita della Juventus continua a essere al centro del dibattito, con tensioni tra le parti coinvolte. Dopo il rifiuto di Elkann e Exor di cedere il club, l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ha espresso la propria opinione, alimentando ulteriormente le discussioni sulla situazione societaria della squadra.
La Juventus nel mirino di Tether continua a far discutere. Dopo il no di John Elkann e di Exor alla vendita del club, è stato l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli a dire la sua. Intervistato dai cronisti di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, l’ex numero uno della Juve ha sparato a zero proprio su John Elkann. Ha affermato: «Ho ascoltato le parole di John Elkann. Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto». Cobolli Gigli: «Meno convinto della solidità della Juve». Lettera43.it
