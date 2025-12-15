Vendita Juve Cobolli Gigli all’attacco di Elkann

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La possibile vendita della Juventus continua a essere al centro del dibattito, con tensioni tra le parti coinvolte. Dopo il rifiuto di Elkann e Exor di cedere il club, l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ha espresso la propria opinione, alimentando ulteriormente le discussioni sulla situazione societaria della squadra.

vendita juve cobolli gigli all8217attacco di elkann

© Lettera43.it - Vendita Juve, Cobolli Gigli all’attacco di Elkann

La Juventus nel mirino di Tether continua a far discutere. Dopo il no di John Elkann e di Exor alla vendita del club, è stato l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli a dire la sua. Intervistato dai cronisti di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, l’ex numero uno della Juve ha sparato a zero proprio su John Elkann. Ha affermato: «Ho ascoltato le parole di John Elkann. Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto». Cobolli Gigli: «Meno convinto della solidità della Juve». Lettera43.it

8ª Conferenza Nazionale del Franchising 2013 - Giovanni Cobolli Gigli

Video 8ª Conferenza Nazionale del Franchising 2013 - Giovanni Cobolli Gigli

vendita juve cobolli gigliVendita Juve, Cobolli Gigli all’attacco di Elkann - Dopo il no di John Elkann e di Exor alla vendita del club, è stato l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli a dire la sua. msn.com

vendita juve cobolli gigliJuventus: Tether rilancia con nuova offerta, Cobolli Gigli stronca Elkann - Tether prepara il rilancio per la Juventus dopo il no di Exor: valutazioni oltre i 2 miliardi, pressioni mediatiche e le critiche di Cobolli Gigli. sport.virgilio.it