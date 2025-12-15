Vendita di prodotti falsi sui social | sequestri e denunce affari per oltre 2 milioni In Sicilia
Un sistema organizzato di vendita di prodotti falsi attraverso social media e piattaforme online ha portato a sequestri e denunce in Sicilia, con affari stimati oltre 2 milioni di euro. L'indagine ha scoperto un network che commercializzava borse, abbigliamento, portafogli e orologi contraffatti, sfruttando dirette e un sito dedicato.
Avevano messo in piedi un sistema strutturato per la vendita di prodotti contraffatti, tra borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi, sfruttando dirette sui social network e un sito internet dedicato. Tre persone, due di Siracusa e una di Catania, sono state denunciate dalla guardia di finanza di Siracusa con le accuse di ricettazione e vendita di merce falsa. La villa trasformata in showroom. Feedpress.me
Non è reato vendere borse o scarpe contraffatte in spiaggia? #penale #carcere #ricettazione
