Vendita di prodotti falsi sui social | sequestri e denunce affari per oltre 2 milioni In Sicilia

Avevano messo in piedi un sistema strutturato per la vendita di prodotti contraffatti, tra borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi, sfruttando dirette sui social network e un sito internet dedicato. Tre persone, due di Siracusa e una di Catania, sono state denunciate dalla guardia di finanza di Siracusa con le accuse di ricettazione e vendita di merce falsa. La villa trasformata in showroom. Feedpress.me

