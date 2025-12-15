Vendita all’asta dei doni ricevuti dalla premier Meloni | la notizia arriva sulla stampa estera

La stampa internazionale riporta la notizia della vendita all’asta dei doni ricevuti dalla premier Giorgia Meloni durante il suo mandato. I regali, provenienti da leader e capi di stato di diversi paesi, sono messi in vendita, suscitando interesse e aprendo un dibattito sulle implicazioni di questa iniziativa.

Arriva sulla stampa internazionale la notizia della vendita all'asta dei presenti ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in questi anni di governo dai suoi omologhi, dai presidenti e dai leader internazionali. A dedicare un pezzo specifico al tema è stato il quotidiano britannico "the Times" che presenta ai suoi lettori la notizia, riportata nei giorni scorsi da diversi media italiani, provando a entrare nel dettaglio. Il giornalista esordisce spiegando che quella italiana è una "mossa" che "delizierà i collezionisti di cimeli politici, centinaia di doni ricevuti dai leader mondiali al Primo Ministro italiano Giorgia Meloni saranno battuti all'asta".