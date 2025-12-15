Veleni e accuse in +Europa | Teppismo e minacce

In un clima teso all'interno di +Europa, si sono susseguite accuse di teppismo e minacce tra i membri del partito. Giordano Masini ha denunciato Arcangelo Macedonio per aver rivolto pesanti minacce, tra cui frasi intimidatorie legate alla sua origine calabrese e a presunte telefonate minatorie.

