15 dic 2025

In un clima teso all'interno di +Europa, si sono susseguite accuse di teppismo e minacce tra i membri del partito. Giordano Masini ha denunciato Arcangelo Macedonio per aver rivolto pesanti minacce, tra cui frasi intimidatorie legate alla sua origine calabrese e a presunte telefonate minatorie.

Veleni e accuse in +Europa: "Teppismo e minacce"

Giordano Masini ha accusato Arcangelo Macedonio di minacce pesantissime, ''Sono calabrese, con tre telefonate ti faccio ammazzare''. Imolaoggi.it